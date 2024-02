Successo per l’Atalanta For Special nel suo girone battendo per 4-0 la Minerva B Cagliari. Ecco il comunicato

IL COMUNICATO – Nuova partita e nuova vittoria per l’Atalanta For Special che, al Play Sport Village di Busto Garolfo (MI), si è imposta 4-0 nella partita la vedeva opposta al Minerva ‘B’ Cagliari. Il match fra nerazzurri e rossoblù era valido per la 7ª giornata del campionato DPCS Livello 3-Girone B.

L’incontro era molto sentito da ambo le parti in quanto si avvicinano le fasi finali del campionato, oltre che la fase finale regionale: l’Atalanta For Special, grazie a questo nuovo successo, ha consolidato la sua seconda posizione in classifica.

La cronaca. I nerazzurri partono bene visto che dopo 7′ sono già in vantaggio grazie al sinistro angolato di Mirko Rota. Dopo due conclusioni con il pallone che esce lambendo il palo, Daniel Caccia, al 12′, serve un assist perfetto a Paolo Valota che, con una girata al volo che si insacca a fil di palo, realizza il raddoppio nerazzurro.

Nella ripresa per l’Atalanta For Special scendono in campo Davide Giorgi, Carlo Pezzotti e Mateo Virgillito.

I numerosi cambi operati in casa nerazzurra non cambiano di fatto il match, sono infatti ancora i ragazzi dell’Atalanta For Special ad andare a segno: Mirko Rota, dopo una serie di passaggi che coinvolgono Raffaele Moreni e Gianmarco Masserini, va in gol di piatto destro realizzando la terza marcatura bergamasca. A pochi istanti la fine, il subentrato Ulisse Pezzotti, con un’azione personale iniziata a metà campo, conclude imparabilmente dal limite dell’area portando il risultato sul definitivo 4-0.

Naturalmente soddisfatto il tecnico Gianmario Lesmo, coadiuvato da Roberto Birolini, Aurelio Birolini e Leonardo Marcassoli, che vede tradotto in partita il lavoro fatto durante gli allenamenti settimanali.

Il prossimo impegno di campionato è fissato per sabato 9 Marzo quando, in occasione dell’8ª giornata, l’Atalanta For Special incontrerà l’Arluno ‘B’ Venezia.

