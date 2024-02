Zidane nuovo tecnico della Juve: l’ex allenatore del Real Madrid esce allo scoperto sul suo possibile futuro bianconero

A Sky Sport, nella serata di Marcello Lippi, ha parlato anche Zinedine Zidane. Le parole sul suo possibile ritorno alla Juve.

CARRIERA DA ALLENATORE – «Alla fine devi fare la tua di carriera da allenatore. Sicuramente è uno dei più grandi allenatori che ho avuto, lui e anche Ancelotti. Ho appreso tante cose e poi ho fatto il mio percorso».

RITORNO IN PANCHINA – «Un giorno in Italia Perché no, perché no. Nel calcio può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuramente mi piacerebbe».

