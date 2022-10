Al Gewiss Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta-Lazio nel match valido per l’11ª giornata della Serie A 2022/23.

E’ COMINCIATO IL MATCH ATALANTA-LAZIO

2′ Partita molto fisica con i biancocelesti che guadagnano una punizione per un fallo di De Roon su Vecino.

5′ Fallo di Soppy su Zaccagni: punizione per i biancocelesti.

6′ MARUSIC. Tiro dalla distanza del giocatore laziale: palla deviata con Sportiello che devia.

9′ GOAL DELLA LAZIO 0-1. Cross in mezzo di Pedro dove Zaccagni tutto solo mette in rete il pallone dello 0-1.

11′ OCCASIONE LAZIO. Milinkovic Savic tenta il tiro dalla distanza, ma la conclusione è debole.

12′ Ammonito Okoli.

16′ LAZIO VICINA AL RADDOPPIO. Tiro da fuori di Vecino: palla fuori di poco a lato.

20′ L’Atalanta continua ad attaccare: palla di Lookman per Muriel che di poco non riesce in area a prendere il pallone.

23′ OCCASIONE ATALANTA. Cross di Soppy per Hateboer che di testa mette il pallone di poco alto sopra la traversa.

32′ Azione dei nerazzurri in avanti con Muriel che esita troppo a tirare dopo la grande ripartenza.

37′ Brutta botta da parte di Scalvini durante un contrasto in difesa: nulla di grave per il difensore.

43′ OCCASIONE LAZIO. Lancio lunga sulla sinistra con Milinkovic che serve in area Vecin che tenta il tiro: palla alta.

45′ Ammonito Soppy dopo aver calciato via la palla per un mancato fallo ai danni di Muriel.

Due minuti di recupero

47′ Scintilla tra Hateboer e Zaccagni dopo che la Dea aveva ripreso il gioco nonostante Pedro sia stato a terra.

FINE PRIMO TEMPO: Atalanta-Lazio 0-1

45′ DUE CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro Malinovskyi e Djimsiti, fuori Okoli e Pasalic

45′ INIZIA IL SECONDO TEMPO

48′ Difficoltà di Soppy sulla sinistra contro un Lazzari in grandissima forma.

50′ MARUSIC! Tiro da fuori del giocatore laziale che impegna Sportiello in calcio d’angolo.

51′ ROMAGNOLI! Il difensore prova la conclusione, ma essa è poco precisa: palla fuori.

52′ RADDOPPIO DELLA LAZIO. Ripartenza biancoceleste di Marusic che serve dalla sinistra Felipe Andreson in area che batte Sportiello.

54′ Cross in mezzo di Lookman, ma nessun giocatore dell’Atalanta è presente in area.

56′ ZACCAGNI! Tiro rasoterra del giocatore biancoceleste e palla deviata da Sportiello.

57′ Ammonito Luis Muriel per simulazione in area di rigore.

Sintesi Atalanta Lazio 0-2 MOVIOLA

Inizio alle 18.00

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Atalanta Lazio 0-2 (Zaccagni, Felipe Anderson)

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

