L’Atalanta perde e il Milan compie il sorpasso: rossoneri a +2 in classifica

Al Gewiss Stadium, la Lazio si è imposta con il risultato di 2 a 0 sull’Atalanta nell’undicesima giornata di Serie A.

Per la formazione di Gasperini si tratta della prima sconfitta in campionato e che porta la formazione nerazzurra al quarto posto in classifica a -2 dal Milan.

