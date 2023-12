A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Lecce: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Gewiss Stadium, Atalanta e Lecce si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

Sintesi Atalanta Lecce MOVIOLA

48′ Lecce più offensivo rispetto ai nerazzurri. Atalanta per il momento macchinosa.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO A BERGAMO

1 MINUTO DI RECUPERO

44′ Calcio d’angolo per il Lecce. Molto pericoloso dalla sinistra di Carnesecchi

43′ Cross di Gallo. colpo di testa di Krstovic, e palla di poco fuori.

34′ AMMONIZIONE ZAPPACOSTA. Fallo ai danni di Ramadani e cartellino giallo per l’esterno nerazzurro.

31′ OCCASIONE CLAMOROSA PER L’ATALANTA! Falcone pasticcia con il rinvio permettendo a Lookman e Koopmeiners di andare al tiro, ma l’esitazione gioca un brutto scherzo e prima la palla viene ribattuta e poi nuovamente persa.

26′ OCCASIONE LECCE: Zappacosta si fa sorprendere da Strefezza che mette il pallone in mezzo per un compagno, ma Kolasinac, rischiando l’autogoal mette la palla in angolo.

24′ Ripartenza nerazzurra con Lookman di tacco fa scattare Kolasinac che prova a servire Scamacca, ma l’azione sfuma.

22′ Tiro di Zappacosta deviato, ma la palla assume una strana traiettoria con Lookman che si trova solo davanti a Falcone, ma Lookman non riesce a controllare bene. Palla in calcio d’angolo.

20′ CARNESECCHI! Errore sul passaggio del portiere nerazzurro servendo Kaba che tenta il tiro, ma il portiere si fa perdonare con un grande intervento.

13′ PALO DI SCAMACCA: Cross in mezzo di testa per Pasalic che trova Scamacca. L’attaccante tenta il tiro, ma la palla va a finire sul palo.

12′ Fallo di Kaba ai danni di Kolasinac. Punizione Atalanta.

10′ Colpo di testa di Gianluca Scamacca, ma la palla finisce abbondantemente fuori.

6′ Atalanta in forte pressing, ma Zappacosta perde palla.

2′ Fallo ai danni di Koopmeiners: punizione Atalanta.

E’ COMINCIATO IL MATCH

