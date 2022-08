L’Atalanta, prossima avversaria del Milan, potrebbe perdere Malinovskyi. Sull’ucraino, in passato accostato anche ai rossoneri, c’è il Marsiglia

L’Atalanta, prossima avversaria del Milan, potrebbe perdere Malinovskyi. Sull’ucraino, in passato accostato anche ai rossoneri, c’è il Marsiglia.

Come riportato da Calciomercato.com il club francese vorrebbe impostare uno scambio con la società bergamasca, inserendo l’ex Roma Under nella trattativa. Intanto la moglie del giocatore su Instagram pubblica un messaggio che sembra essere un addio alla città di Bergamo:

Ragazzi la nostra casa a Bergamo l’abbiamo comprata due anni fa, solo adesso è finita, ma ci siamo trasferiti. Piano piano sto finendo le scatole. Bergamo è la nostra casa, non ne abbiamo un’altra, però il calcio e la vita sono uniti. Per me non c’è niente di più importante della famiglia e della carriera di Ruslan. Se non può rimanere all’Atalanta deve trovare un’altra soluzione. Certo che per noi è un grande peccato, però è la vita nel calcio. Deve pensare al suo futuro come calciatore professionista

The post Atalanta, Malinovskyi verso l’addio: c’è il Marsiglia appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG