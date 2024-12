Il Milan esce sicuramente ridimensionato dalla sconfitta contro l’Atalanta ma a tenere banco nel post partita è il secco attacco del tecnico portoghese all’arbitro del match. Il Milan si sente danneggiato.

Il Milan perde a Bergamo, forse meritatamente, una partita combattuta in cui, dopo un buon primo tempo, sparisce offensivamente dal campo nella seconda frazione di gioco.

Paulo Fonseca, consapevole che il suo Milan sia ormai fuori dai giochi di vertice, però non ci sta e dopo una breve analisi del match si scaglia contro l’arbitro La Penna sollevando sospetti sul trattamento arbitrale ricevuto dai rossonero in questo match e non solo.

Sul match

Alla domanda su come esce il Milan da questa partita e sui contorni, non certo bellissimi, che prende ora la classifica Paulo Fonseca risponde così: “Avremmo meritato di più. E’ difficile quando finisce la partita e vediamo che prendiamo due gol da due palle ferme da corner e perdiamo una partita che è difficile». Visibile lo scoramento sul volto del che prosegue nell’analisi della prestazione dei suoi.

Cosa è mancato

Fonseca prosegue: “Nel secondo tempo ci è mancato di arrivare più ai giocatori avanti. Abbiamo avuto palla in prima fase, ma al contrario del primo tempo non siamo arrivati ai giocatori come Rafa e Morata. E’ mancato questo. Alla fine abbiamo perso la partita per due palle ferme. Il primo tempo abbiamo fatto una bellissima partita. Il secondo è mancato questo in attacco”. Ed è qui che Fonseca abbandona l’analisi tecnico tattica per intraprendere una crociera arbitrale a difesa del suo Milan.

Milan danneggiato e non solo oggi

“Oggi non meritavamo di perdere. Io non ho mai parlato di arbitri e tutti lo fanno, ma hanno ragione. Sono stanco di stare zitto. Nel primo gol c’era fallo di De Ketelaere senza dubbio. L’arbitro ha arbitrato contro di noi e non è successo solo oggi, sono stanco. L’arbitro non è stato rispettoso nei nostri confronti. Io non ho paura di dire la verità, ho sempre rispettato loro e capisco che sia difficile il loro lavoro ma oggi siamo stati veramente mancati di rispetto, e non parlo solo del gol, ma di tutto”.

“Iniziare la partita con un gol subito in maniera irregolare ha influenzato la partita, ma non parlo solo di questo, ma di tante cose già successe. Quest’arbitro era lo stesso di Atalanta-Udinese che era al VAR, guardate quello che è successo in quella partita. lo avevo paura di quest’arbitro”

Attacco diretto a La Penna e la risposta di Gasperini

“Io avevo paura di quest’arbitro e non ho dormito questa notte. Voleva favorire l’Atalanta”. Paulo Fonseca chiude così una serata amara; con uno sfogo che probabilmente covava da tempo. Non è tardata però la replica decisa del tecnico atalantino Gian Piero Gasperini che ha commentato le parole del collega portoghese così: “Quello di Fonseca è un tentativo di non parlare della partita. Sul gol De Ketelaere è stato straordinario: è andato in cielo!” Gasperini chiude con un elogio ai suoi momentaneamente capolisti in Serie A: “Per noi è una grande vittoria ottenuta contro giocatori molto forti. Abbiamo strameritato di vincere: tutti i numeri della gara sono a nostro favore. Non abbiamo mai cercato di perdere tempo, ma solo di provare a vincere la partita e siamo stati premiati”.

