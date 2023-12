Sabato il Milan affronterà l’Atalanta in campionato. In vista del match per i neroazzurri sarà emergenza in difesa

Allarme totale. Sabato il Milan affronterà l’Atalanta in campionato. In vista del match per i neroazzurri sarà emergenza in difesa:

se da una parte Kolasinac è recuperato, come annunciato ieri sera da Gasperini saranno assenti Toloi e Palomino. A questi va aggiunto l’infortunio nel match contro il Torino di Djimsiti uscito anzi tempo al 19′ per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. La sua presenza contro i rossoneri resta a forte rischio.

