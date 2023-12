È arrivato l’esito degli esami di Leao dopo l’infortunio contro il Lecce. La lesione è guarita, ecco quando può tornare in campo

Sorriso Milan. È arrivato l’esito degli esami di Leao dopo l’infortunio contro il Lecce. La lesione è guarita, ecco quando può tornare in campo:

Come raccolto dalla nostra redazione per il portoghese inizia il percorso di riatletizzazione per tornare a disposizione di Stefano Pioli e della squadra: difficile possa essere convocabile per la partita con l’Atalanta a San Siro (sabato 9 dicembre, ore 18), più probabile che il 10 rossonero faccia il suo ritorno in lista per la sfida con il Newcastle

