Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha presentato la gara di domani contro l’Atalanta svelando la mossa per incartare Gasperini.

Paulo Fonseca, alla vigilia del match, ha parlato con grande attenzione dei temi centrali della sfida. Nella sua conferenza stampa, ha iniziato lodando il lavoro di Gian Piero Gasperini, riconoscendo il grande impatto che il tecnico ha avuto sull’Atalanta. Fonseca ha evidenziato l’efficacia del gioco della squadra bergamasca, soprattutto per la sua velocità e l’approccio offensivo che ha permesso all’Atalanta di emergere come una delle formazioni più competitive in Italia.

Tuttavia, Fonseca non si è limitato solo agli elogi e ha subito passato a descrivere la strategia che intende adottare per contrastare l’Atalanta. Il tecnico ha rivelato anche una prima sceltas sicura di formazione che sarà determinante nel proprio disegno tattico per incartare Gasperini.

La voglia di vincere e la mossa tattica

Fonseca ha ripetuto più volte che l’intenzione sua e della squadra è quella di vincere, pur sapendo il valore dell’avversario. Già pronta la prima mossa per irretire Gasperini, una scelta che mira a consolidare le certezze emerse nell’ultimo periodo. A tal proposito ha espresso grande fiducia nel gruppo squadra che ha preparato al meglio la sfida contro i bergamaschi.

Fonseca svela le carte e la mossa vincente per battere Gasperini

Paulo Fonseca non si nasconde e in conferenza ripete più volte la volontà di vincere. In particolare sottolinea di “pensare sempre a vincere, non penso alla possibilità di pareggiare. Prima delle partite nella mia testa ho solo un risultato: vincere. Non voglio pensare ad altri risultati”. RIVALSA SU GASPERINI CON CUI NON HA MAI VINTO? “Ho la voglia di vincere domani come tutte le altre partite, non ho niente di personale da dimostrare. Dobbiamo tutti riconoscere il merito degli altri, io riconosco i meriti di Gasperini”. LA MOSSA PER INCARTARE GASPERINI: “Le partite oggi sono molto strategiche. Noi non cambiamo quelli che sono i principi di gioco. Non siamo una squadra da uomo, non giocherò così contro l’Atalanta. Ma possiamo fare qualche adattamento strategico. Vogliamo avere questa iniziativa offensiva contro tutte le squadre, ma la partita contro l’Atalanta non è una sfida in cui le squadre possono avere grande iniziativa offensiva. Dove si gioca questa partita Non è vicino alla porta dell’Atalanta”.

La fiducia nella squadra e il bollettino infortunati

“Ci sono tante cose che mi lasciano soddisfatto in questo momento. Vedi la crescita dei giocatori, è molto importante per me. Voglio vincere, voglio i titoli. Ma guardare crescere le persone che lavorano con me è la cosa che mi fa più piacere. Ho dei giocatori che mi danno questo piacere. Dopo, essere allenatore del Milan è una cosa che tutti i giorni penso che sia un privilegio. Le cose di cui non sono totalmente soddisfatto non posso dirle (sorride, ndr). Poi ci sono le cose sul piano dei singoli e sul piano collettivo, ma non voglio dirle. Ma ci sono. Se un giorno ci arrivo allora vengo qua e posso dirlo. Ma oggi sono ancora un po’ lontano da quello che mi piacerebbe”. BENNACER, LOFTUS-CHEEK E SPORTIELLO? “Bennacer è più bello, ha cambiato taglio di capelli (ride, ndr). Fisicamente sta bene, è stato un piacere rivederlo. Siamo soddisfatti. Ha bisogno di un po’ di tempo per lavorare in squadra, penso che sia nella parte finale del lavoro prima di cominciare in squadra. Gli altri, anche Sportiello e Loftus, stanno tutti bene”.

