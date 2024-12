I rossoneri hanno perso contro la Dea al termine di una gara che farà parlare parecchio per via del gol segnato dal grande ex De Ketelaere.

Gian Piero Gasperini Sky Sport ha commentato così Atalanta-Milan; non poteva mancare un commento sull’operato della squadra arbitrale e sulle polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Fonseca.

“Il valore di questo risultato? Per noi è normale che sia una grande vittoria, ottenuta contro una squadra con giocatori molto forti ed è additata tra le migliori. L’abbiamo vinta strameritatamente e con tutti i numeri a nostro favore. Siamo molto felici“.

L’analisi

“Siamo partiti subito con un’occasione per il Milan clamorosa e dopo poco ne abbiamo avuto una altrettanto pericolosa noi. Dopo il vantaggio abbiamo preso una brutta infilata sul pareggio: la loro velocità era ciò che più ci impensieriva ma siamo riusciti sempre a chiudere. In mezzo al campo abbiamo evitato il pressing loro che ultimamente era stato molto efficace”.

Il secondo tempo

“Nella ripresa loro hanno fatto meno e noi non ci siamo mai accontentati: non abbiamo perso tempo, mai buttati per terra e abbiamo cercato di fare il gol“.

Charles De Ketelaere

L’attacco

“C’è il tentativo di parlare d’altro e non della partita, ognuno può commentare. Da parte mia non ho avuto questa sensazione: il gol di De Ketelaere è stato straordinario, è andato in cielo. Non ricordo episodi particolari, se non qualche fallo laterale contestato. Metto l’accento non sulla prestazione del Milan ma sulla nostra: sono stra-convinto che abbiamo meritato la vittoria“.

Leggi l’articolo completo Atalanta-Milan: Gasperini attacca Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG