I rossoneri hanno perso la gara molto importante di ieri contro la Dea e devono anche verificare le condizioni di salute dell’americano.

Nel cuore di una giornata cruciale per la Serie A, un evento inaspettato ha scosso il mondo del calcio italiano. Christian Pulisic è stato costretto ad abbandonare il campo durante il match contro l’Atalanta, gettando un’ombra di preoccupazione tra i tifosi rossoneri e non solo.

L’infortunio è stato subìto nei minuti finali del primo tempo della 15ª giornata della stagione 2024-2025 e potrebbe avere ripercussioni sui prossimi impegni della squadra.

La sostituzione

Pulisic, schierato trequartista centrale da Fonseca, ieri aveva anche iniziato bene il match impegnando subito Carnesecchi con un diagonale di destro diretto nello specchio. L’intoppo fisico ha però obbligato l’allenatore a sostituirlo con Ruben Loftus-Cheek al 38′: uscito lui si è spento il Milan.

La prima diagnosi

L’americano ha subìto un indurimento al polpaccio causato da un contatto con un avversario. Nonostante il timore iniziale, le sensazioni sono di cauto ottimismo. La Gazzetta dello Sport sottolinea che la situazione non dovrebbe essere grave.

Christian Pulisic

Salta le prossime gare?

Tuttavia l’approccio dello staff medico del Milan è di estrema prudenza. La decisione sembra già orientata verso un approccio conservativo: Pulisic potrebbe saltare l’imminente match di Champions League contro la Stella Rossa per assicurarsi che sia in piena forma per la successiva sfida di campionato contro il Genoa. Le prossime ore saranno cruciali, poiché il giocatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti medici per valutare con precisione l’entità dell’infortunio.

