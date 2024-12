I rossoneri perdono anche a Bergamo e ora scattano le critiche per allenatore e squadra.

In un weekend calcistico densamente carico di aspettative e speranze, il Milan ha visto svanire gran parte delle sue ambizioni Scudetto, subendo una sconfitta critica ad opera dell’Atalanta.

Questa partita, finita 2-1 per i nerazzurri, rappresenta forse un punto di non ritorno per i rossoneri nella corsa al titolo, lasciandoli a -12 dalla squadra di Bergamo. La prestazione del Milan ha suscitato molteplici reazioni, tra cui spicca quella alla Gazzetta dello Sport dell’ex allenatore Fabio Capello, che non ha risparmiato critiche alla tattica e agli uomini chiave della squadra milanese.

L’analisi

Capello, noto per il suo approccio diretto e senza mezzi termini, ha espresso preoccupazioni significative riguardo al gioco mostrato dal Milan durante il match. La sua analisi non solo si sofferma sulle dinamiche di squadra ma anche sulle prestazioni individuali. Secondo Capello, l’atteggiamento dei rossoneri è stato eccessivamente cauto e ha finito per rivelare una mancanza di fiducia nei propri mezzi.

Strategia sotto esame

Da un punto di vista tattico, la strategia adottata dal Milan ha mostrato limiti evidenti, con un possesso palla sterile che non ha tradotto in occasioni da gol. Capello ha evidenziato come il portiere Maignan sia stato costretto a intervenire più del dovuto, a causa di un gioco troppo rinunciatario che non ha saputo sfruttare le qualità offensive della squadra, in particolare nel non riuscire a innescare verticalmente giocatori chiave come Leao.

Emerson Royal

La bordata

Le osservazioni dell’ex tecnico milanista non si fermano alla tattica ma includono anche critiche puntuali verso singoli giocatori. In particolare, Emerson Royal viene chiamato in causa per il suo ruolo nella rete decisiva di Lookman. Capello sottolinea una sorta di dimenticanza delle regole basilari della difesa, evidenziando come in certe situazioni critiche, come i calci piazzati, l’attenzione debba concentrarsi sull’avversario piuttosto che sulla palla.

Leggi l’articolo completo Atalanta-Milan: Capello se la prende con un singolo, errore da scuola calcio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG