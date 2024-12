I dirigenti rossoneri da tempo fanno intendere di voler intervenire a gennaio per continuare a rafforzare la rosa a disposizione di Fonseca.

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, il mondo del calcio si prepara a vivere una fase calda non solo sul campo ma anche nelle strategie di mercato. Tra le squadre più attive in questa direzione appare il Milan che sta pianificando mosse importanti per rinforzare la propria rosa.

Ci si focalizza in particolare sul centrocampo, settore del campo che la dirigenza rossonera, in sinergia con l’allenatore Paulo Fonseca, ha identificato come cruciale per gli obiettivi della seconda parte di stagione.

Strategia ben definita

La comunicazione continua tra Fonseca e i dirigenti rossoneri ha permesso di definire con precisione il tipo di giocatore necessario a rinforzare la squadra. Dopo un’attenta valutazione, la scelta è ricaduta su un obiettivo ambizioso: portare a Milanello un rinomato centrocampista della Serie A. Questa acquisizione segnerebbe un punto di forza in più per il centrocampo milanese, già presidiato da Fofana e Reijnders.

La necessità

Il mediano francese, infatti, è stato uno dei colpi più riusciti della scorsa estate: dopo un periodo di ambientamento relativamente breve, l’ex Monaco è riuscito a dimostrare le sue qualità arrivando ad essere considerato praticamente inamovibile. Si è capito subito che mancava un suo vice, un qualcuno in grado di non farlo rimpiangere.

Youssouf Fofana

L’obiettivo

Il nome emerso dagli obiettivi di mercato del Milan è quello di Samuele Ricci, gioiello del Torino. Le sue prestazioni nella prima parte della stagione hanno catturato l’attenzione non solo del Milan ma anche di Luciano Spalletti che lo ha convocato e fatto esordire in nazionale. Con un contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di circa 30 milioni di euro, il trasferimento di Ricci non appare semplice, ma, secondo Milan Live, i rossoneri sembrano pronti a investire con decisione: l’offerta per gennaio dovrebbe ammontare a 20 milioni di euro più 5 di bonus. I granata non vorrebbero privarsene a stagione in corso ma devono anche fare i conti con un contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che tarda ad arrivare.

Alternative

Conscio delle complessità che potrebbe incontrare nell’operazione Ricci, il Milan ha già avviato contatti per altre alternative valide. Tra queste, spiccano i nomi di Frendrup del Genoa e Bondo del Monza, su cui la squadra rossonera avrebbe già iniziato a raccogliere informazioni.

Leggi l’articolo completo Colpo Milan a Natale? Il nome che fa sognare i tifosi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG