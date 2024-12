Dopo la battuta di arresto di ieri sono risorti i grossi punti interrogativi riguardanti la stagione dei rossoneri; l’argomento mercato però resta vivo.

Nel mondo del calcio, i movimenti di mercato sono all’ordine del giorno, ogni operazione rispecchia una strategia ben precisa che le squadre intendono seguire per rafforzarsi e ottenere i risultati desiderati.

In questo contesto, le voci di un importante scambio tra due squadre italiane potrebbe offrire cambiamenti significativi per entrambe le formazioni.

Un progetto tecnico in evoluzione

Il Milan ha inaugurato la stagione 2024/2025 con l’ambizione di lanciare un nuovo progetto tecnico, ma il cammino si è subito rivelato più tortuoso del previsto. Dopo le difficoltà iniziali, la squadra aveva dimostrato negli ultimi tempi di aver posto delle basi solide su cui costruire il futuro. La sconfitta contro l’Atalanta ha risollevato vecchi interrogativi: la squadra non sembra per nulla pronta per lottare per grandi traguardi.

In attesa di gennaio

In inverno ci si aspetta che i rossoneri intervengano sul mercato per provare a risolvere qualche problema: sembra molto probabile che venga acquistato un vice-Fofana. Ma si lavora anche in vista della prossima stagione.

Alexis Saelemaekers

L’indiscrezione

Nelle ultime battute della scorsa sessione estiva c’è stato lo scambio di prestiti con la Roma che ha visto Alexis Saelemaekers lasciare i rossoneri a favore di Tammy Abraham. Sebbene il belga abbia dovuto superare un periodo di assenza dovuto a infortuni, il suo rientro ha catturato l’attenzione di Claudio Ranieri, che lo considera una pedina fondamentale per il futuro dei capitolini. Di conseguenza, come riporta Milan Live, i giallorossi sono ora interessati a trasformare il prestito in un trasferimento definitivo, proponendo uno scambio di cartellini con Abraham che eviterebbe l’esborso di cash da entrambe le parti.

