Il terzino sinistro francese in questa stagione raramente ha giocato sui livelli a cui aveva abituato nelle precedenti.

Nel cuore pulsante del calcio italiano, i riflettori si concentrano spesso su quei giocatori che, attraverso le loro prestazioni, riescono a incantare gli spettatori e a trascinare le loro squadre verso vittorie significative.

Theo Hernandez è senza dubbio uno di questi talenti, il cui apporto in campo è stato cruciale per le fortune della squadra rossonera. Tuttavia, recentemente, il francese sembra aver perso smalto, tanto che addetti ai lavori e tifosi si interrogano sulle ragioni di tale flessione; prova a farlo anche la Gazzetta dello Sport.

Calo

Il terzino sta vivendo un periodo particolarmente complesso della sua carriera: la stagione in corso ha registrato un calo significativo nelle sue prestazioni. Diverse sono state le partite in cui il suo contributo è apparso sottotono, con errori e decisioni discutibili che hanno sollevato perplessità. Momenti come il rigore fallito e l’espulsione per proteste nella gara contro la Fiorentina sembrano sintomatici di una generale difficoltà, evidenziata ulteriormente dalle prestazioni contro squadre come Parma e Atalanta.

Stanchezza

La “stanchezza psicologica” menzionata da Didier Deschamps, C. T. della nazionale francese, aggiunge un ulteriore tassello nella comprensione di un periodo caratterizzato da una flessione fisica e mentale. Le parole di Paulo Fonseca, esprimono però fiducia nella capacità di Theo Hernandez di riconquistare il suo miglior livello.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Fattore rinnovo

Al di là dei fattori tecnici e tattici, pare che dietro al momento no dell’ex Real Madrid vi siano anche questioni legate al suo futuro. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2026: serve quindi accelerare le discussioni su un possibile rinnovo, che sono già in corso, altrimenti non è per nulla improbabile pensare addirittura a una partenza. Le big estere osservano alla finestra.

