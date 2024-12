Dopo la sconfitta di Bergamo il Milan si muove sul mercato e, da quanto trapela, ci sarebbe un importante sì di mercato.

Nei corridoi del Milan si respira aria di cambiamento e strategia a lungo termine, mentre la società rossonera, guidata da Gerry Cardinale e altri dirigenti di spicco, valuta con attenzione sia le mosse immediate sul mercato di gennaio sia le visioni future.

Zlatan Ibrahimovic, figura carismatica e influente nello spogliatoio milanista, sembra essere il catalizzatore di un interesse particolarmente accattivante, che potrebbe vedere il Milan arricchirsi di un rinforzo di spessore, oltretutto a un costo decisamente molto invitante.

La riflessione sui movimenti di gennaio

Il Milan si trova a un bivio: avanzare con attenzione nel mercato di gennaio o attendere con pazienza le mosse future. Con il ritorno tra i convocati di Ismael Bennacer annunciato dall’allenatore e la squadra che comincia a vedere la luce al termine del tunnel degli infortuni, le decisioni di mercato vengono ponderate meticolosamente. L’unico infortunio di lungo corso al momento è quello di Alessandro Florenzi, un segnale che il lavoro svolto finora ha portato i suoi frutti, invertendo la tendenza rispetto agli annali recenti di infortuni. La questione sul tavolo non è tanto numerica quanto di caratteristiche specifiche che potrebbero essere necessarie per affinare ulteriormente la rosa.

“Pronto” il grande colpo

Uno degli scenari più intriganti per il futuro del Milan – scrive Milanlive.it – riguarda il potenziale acquisto a parametro zero di un giocatore dal grande talento tecnico. Il nome che risuona con maggiore forza negli ambienti milanisti è quello di Victor Lindelof, difensore centrale del Manchester United e ex compagno di Ibrahimovic nella nazionale svedese. Lindelof, presto libero di negoziare con qualsiasi club per la prossima stagione, rappresenta un’opportunità di mercato che il Milan sembra non voler lasciarsi sfuggire.

Zlatan Ibrahimovic

L’influenza di Ibrahimovic e il modello Kjaer

Ibrahimovic non è nuovo a giocare un ruolo decisivo nelle scelte strategiche del Milan, e il suo sostegno all’idea di portare Lindelof a Milano non fa eccezione. L’eventuale arrivo del difensore svedese sarebbe emblematico, ricalcando la fortunata esperienza di Simon Kjaer, anch’egli approdato al Milan con Ibrahimovic e componente chiave del recente successo dello Scudetto. Lindelof, al culmine della sua carriera e con esperienza internazionale alle spalle, potrebbe effettivamente essere il tassello mancante per un Milan che cerca di consolidare ulteriormente la propria retroguardia, soprattutto considerando le incertezze legate alle gerarchie attuali e l’interesse di altri club per le sue pedine difensive.

