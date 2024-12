L’addio al Milan sembra più vicino che mai. Ranieri punta deciso su di lui per rinforzare la sua Roma.

Nel calcio, il periodo di trasferimento è sempre motivo di attesa e speculazioni, soprattutto per i tifosi e le squadre alla ricerca di quel pezzo mancante che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Tra queste, la Roma e il Milan appaiono attive nel pensare già ai movimenti futuri, in particolare per il prossimo mercato invernale di gennaio 2025.

Cessioni e acquisti in vista

Il Milan sembra prepararsi per alcune mosse significative durante la finestra di trasferimento. Tra i potenziali giocatori in uscita, Fodé Ballo-Touré e Divock Origi sono in cima alla lista. Ballo-Touré, in particolare, sembra avere un percorso più chiaro fuori dal club, con un contratto in scadenza a giugno 2025. La situazione di Origi, invece, appare più complicata a causa di un contratto più lungo e di uno stipendio annuo di circa 4 milioni di euro netti.

Lo vuole Ranieri

Uno degli sviluppi più interessanti riguarda Davide Calabria, capitan del Milan e terzino destro, il cui contratto scade pure lui a giugno 2025. Sceso in graduatoria dietro all’acquisto Emerson Royal da parte di Fonseca, le possibilità di vedere Calabria lontano da Milano diventano sempre più concrete, con il Galatasaray tra i club interessati. Tuttavia, il preferire rimanere in Italia lo rende un obiettivo intrigante per la Roma di Claudio Ranieri che è alla ricerca di un terzino destro. Non mancano al domini dei potenziali rinforzi per il club capitolino, con nomi che vanno da Gabriele Zappa del Cagliari a Enrico Delprato del Parma, fino a Devyne Rensch dell’Ajax. Tra tutti, però, Davide Calabria si distingue per esperienza e per l’impatto immediato che potrebbe avere in maglia giallorossa, rendendolo forse – scrive Milanlive.it – il candidato più adatto per rinforzare la squadra.

Davide Calabria

Sguardo al futuro

Mentre il calciomercato invernale si avvicina, le strategie e le mosse del Milan e della Roma saranno sotto osservazione costante. Entrambe le squadre cercano di bilanciare le uscite con gli ingressi mirati che possano rafforzare i punti deboli e spingere le rispettive squadre verso obiettivi più ambiziosi. Calabria, in particolare, rappresenta uno dei nodi più intriganti di questa fase di preparazione al mercato, con il suo possibile trasferimento che potrebbe segnare una delle storie più seguite della sessione invernale.

