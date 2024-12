Oltre il danno, anche la beffa: Fonseca rischia davvero la squalifica Ecco lo scenario possibile.

Nel mondo del calcio italiano si apre un nuovo capitolo di tensioni e polemiche che vedono al centro l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, e l’arbitro La Penna. Dopo l’amara sconfitta dei rossoneri a Bergamo contro l’Atalanta, il tecnico portoghese non ha nascosto il proprio disappunto per alcune decisioni arbitrali che, a suo dire, hanno influito sul risultato della partita.

Per il Milan e per Fonseca potrebbe ora configurarsi, dopo il danno, anche la beffa. Momento decisamente poco felice per il mondo rossonero, sempre più distante dalla vetta. Esploriamo i dettagli di questa vicenda e le possibili conseguenze per il Milan e il suo allenatore.

L’origine della polemica

La serata di Bergamo ha lasciato un retrogusto amaro per il Milan. La partita, che sembrava avviarsi verso un pareggio, ha visto l’Atalanta trionfare nei minuti finali grazie al gol di Ademola Lookman. Questa vittoria rappresenta il nono successo consecutivo per l’Atalanta, una squadra che, dopo il recente successo contro la Roma, emerge come seria candidata alla vittoria dello Scudetto. Per il Milan invece, le speranze di rimanere in lotta per il titolo si affievoliscono, aggravate da un distacco di 12 punti dalla vetta, nonostante una partita in meno. Al termine della partita, Paulo Fonseca ha espresso forte critiche nei confronti dell’arbitro La Penna per la decisione di non annullare il gol di De Ketelaere, a seguito di un presunto fallo su Theo Hernandez. Le parole del tecnico, che ha definito l’accaduto come una “mancanza di rispetto per il Milan”, hanno attirato l’attenzione della Procura federale.

Fonseca a rischio squalifica

La Procura, guidata da Giuseppe Chinè, ha annunciato l’avvio di un’indagine sulle dichiarazioni di Fonseca, per determinare se queste costituiscono una violazione dell’articolo 23 del codice di giustizia sportiva. Tale articolo proibisce ai membri dell’organizzazione federale di esprimere giudizi che possano danneggiare la reputazione di individui o entità operanti nell’ambito sportivo. Sebbene sia prematuro anticipare le sanzioni, le ipotesi al momento si orientano verso una possibile ammenda, dato che la squalifica è generalmente riservata a situazioni di particolare gravità.

Precedenti e possibile esito

Non è la prima volta che dichiarazioni post-partita sollevano polemiche nel calcio italiano. Già in passato, figure come Mourinho e Antonio Conte hanno espresso apertamente le loro perplessità sull’operato arbitrale, senza che ciò portasse a sanzioni significative. Questo precedente potrebbe giocare a favore di Fonseca, anche se rimane da vedere come la Procura interpreterà le specificità del suo caso.

