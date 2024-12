Passano le ore ma si continua a parlare del match di venerdì e delle conseguenze che questo può avere sui rossoneri e non solo.

Nel mondo dello sport, e più specificamente nel calcio italiano, le controversie non sono una novità, soprattutto quando si tratta di decisioni arbitrali che possono influenzare l’esito di una partita.

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, da venerdì sera è al centro dell’attenzione per diversi motivi tra cui anche le dichiarazioni rilasciate al termine della partita contro l’Atalanta, che hanno scatenato non poco clamore.

Un duro sfogo e le sue conseguenze

Il punto di partenza di questa vicenda si trova nelle parole pronunciate dal lusitano dopo l’incontro tra il Milan e l’Atalanta. Il tecnico rossonero non ha nascosto il suo disappunto per alcune decisioni prese dall’arbitro La Penna, in particolare per quella che ha portato al gol dell’1-0 nerazzurro firmato da De Ketelaere: il belga è entrato in contrasto con Theo Hernandez al momento di segnare di testa. Questo sfogo di Fonseca, molto duro e diretto, non è stato ovviamente ben visto dai vertici arbitrali, che ora attendono una reazione formale da parte della FIGC.

L’atteggiamento della federazione

Questa si trova ora di fronte a una scelta delicata. La prassi vuole che provvedimenti disciplinari vengano presi solo in circostanze considerate particolarmente gravi. La questione da chiarire è se le dichiarazioni di Fonseca rientrino in questa categoria, e quindi se sia appropriato procedere verso una squalifica. Il Corriere della Sera ritiene che gli arbitri spinga per una maxi squalifica del tecnico.

Theo Hernandez

Il parere dell’AIA

Nel frattempo, i vertici arbitrali hanno espresso una posizione di sostegno e fiducia nei confronti dell’arbitro La Penna, valutando positivamente la sua gestione della partita. Hanno evidenziato come non siano stati commessi errori significativi, nemmeno nella validazione del gol contestato da Fonseca.

Leggi l’articolo completo Non si placano le polemiche su Atalanta-Milan: a rischio anche Fonseca, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG