La sconfitta di venerdì sera riapre scenari cupi per quel che riguarda la panchina rossonera: oltre al risultato anche l’atteggiamento della squadra non è piaciuto.

Nelle ultime settimane, il Milan ha affrontato tempi turbolenti. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, le speranze di conquistare lo scudetto si sono notevolmente ridotte, spostando l’attenzione verso un altro.

La classifica attuale pone il Diavolo in una posizione delicata, altrettanto delicata è la situazione dell’allenatore Paulo Fonseca: la Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

Partenza deludente e parziale rinascita

Il portoghese è arrivato dal Lille e ha preso il posto di Stefano Pioli che nella passata stagione ha chiuso il campionato al secondo posto senza però mai riuscire ad impensierire l’Inter. Il nuovo allenatore comunicativamente ha sempre detto di voler puntare allo Scudetto ma la partenza in tutte le competizioni è stata da brividi: Fonseca poi con alcuni accorgimenti tattici sembrava aver trovato la chiave per risalire ma la gara persa con la Dea rimette tutto in discussione.

Come stanno le cose

Nel cuore della tempesta, Fonseca sembra conservare ora la fiducia della dirigenza rossonera. Nonostante il periodo difficile, il club ha comunicato il proprio sostegno al tecnico, anche a seguito delle sue dichiarazioni nel post-partita di Atalanta-Milan, in cui esprimeva forte delusione e critica per l’arbitraggio. Il suo sfogo, interpretato come un segno di frustrazione per l’esito della partita, durante la quale il tecnico riteneva che la sua squadra meritasse almeno un pareggio, ha suscitato una risposta di solidarietà da parte della società, che gli ha riconfermato il proprio appoggio attraverso una telefonata.

Paulo Fonseca

L’obiettivo minimo

Per il Milan, così come per Fonseca, il raggiungimento delle posizioni valide per la qualificazione alla Champions League rappresenta l’obiettivo minimo per questa stagione. Il percorso in Europa per i rossoneri appare meno accidentato, con tre vittorie ottenute nelle ultime partite della fase a gironi che pongono la squadra in una buona posizione per accedere agli ottavi di finale. Tuttavia, è nel campionato nazionale che il Milan deve concentrare maggiormente i propri sforzi: solo un filotto di vittorie può assicurare il ritorno nella zona Champions in tempi brevi, un traguardo fondamentale sia per il futuro del club sia per quello del suo allenatore. Non raggiungere tale traguardo potrebbe, infatti, mettere in discussione la permanenza di Fonseca alla guida della squadra.

