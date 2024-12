Anche solo il fatto che gli esami strumentali all’americano non verranno effettuati oggi la dice lunga sulle condizioni dell’attaccante rossonero.

Nel mondo del calcio professionistico, gli infortuni rappresentano sempre degli imprevisti che possono incidere notevolmente sulle strategie di gioco di una squadra.

Questo è il caso di Christian Pulisic il cui recente infortunio al polpaccio sta creando non poche preoccupazioni all’interno del Milan. La situazione dell’atleta americano, che in seguito alla partita contro l’Atalanta ha riportato un apparente indurimento del muscolo, sembra ora destare maggiore allarme dopo ulteriori valutazioni.

Un recupero incerto

Inizialmente percepite come conseguenze minori, le condizioni dell’americano hanno sollevato ulteriori dubbi, tanto che si è resa necessaria una serie di esami strumentali approfonditi. Questi controlli, previsti nella giornata di domani, sono fondamentali non solo per definire la gravità dell’infortunio ma anche per stabilire i tempi di recupero dell’atleta. Tale valutazione è di primaria importanza per la programmazione delle prossime partite in calendario del Milan.

Gli scenari possibili

Di fronte a questa situazione, l’allenatore del Milan, Fonseca, è chiamato a riflettere su come colmare l’assenza di Pulisic. La prima soluzione individuata prevede l’utilizzo di Samuel Chukwueze, che potrebbe portare ad eventuali cambi di modulo: c’è la possibilità 4-3-3 con Musah in posizione di mezzala ed un 4-2-3-1 con Reijnders avanzato a trequartista.

Yacine Adli e Christian Pulisic

Un’assenza significativa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’assenza di Pulisic potrebbe prolungarsi per 2-3 settimane: in questo caso non giocherebbe contro Stella Rossa, Genoa ed Hellas Verona. Questo significa che il giocatore potrebbe non essere a disposizione fino all’ultimo match del 2024 del Milan contro la Roma. Questa partita sarà seguita dalla partenza della squadra verso l’Arabia Saudita, dove il 3 gennaio è prevista la semifinale della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ovviamente, la speranza è quella di poter contare nuovamente sulle prestazioni di Pulisic per quell’importante appuntamento.

