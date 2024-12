I rossoneri non se la passano benissimo: dopo la sconfitta con la Dea sono ripartita i processi a squadra e allenatore. La società però continua a lavorare sul mercato.

Il Milan sta vivendo nuovamente un momento critico: la sconfitta contro l’Atalanta ha rivelato non solo i limiti momentanei della squadra ma anche punti di fragilità individuali.

Nel frattempo però la dirigenza è all’opera sia per rinnovare i contratti dei big che per cercare di migliorare la rosa con almeno un nuovo acquisto.

Sconfitta che fa riflettere

Nella partita di Bergamo, il Milan ha mostrato due facce diverse, passando da un primo tempo in cui si era distinto positivamente, a un crollo nella seconda parte della gara: l’uscita di Pulisic ha di fatto spento la luce alla squadra di Fonseca. In questa cornice poco lusinghiera, Theo Hernandez ha avuto un ruolo da protagonista, ma in negativo. Coinvolto in maniera diretta nei momenti chiave che hanno portato ad entrambe le reti subite, il suo apporto in fase difensiva è stato oggetto di critiche.

Occhio ai rinnovi

La società in questi mesi sta lavorando per assicurarsi la permanenza di due uomini chiave: i colloqui con gli entourage di Reijnders e Maignan si stanno rivelando piuttosto proficui ed entrambi sembrano vicini alla firma di un nuovo accordo.

Theo Hernandez e Mike Maignan

In bilico

Quanto a Theo Hernandez, le ultime prestazioni negative potrebbero incidere sul suo futuro. Il dibattito sulla sua permanenza o meno nel club si intensifica, con i dirigenti del Milan, che devono ora affrontare la questione legata al futuro del terzino francese. Come riporta Calciomercato.com, la situazione risulta essere complessa e costellata di incognite: le voci riguardanti una possibile partenza aumentano.

