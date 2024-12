La sconfitta con l’Atalanta ha rimesso in pericolo la posizione del tecnico rossonero.

In una fase cruciale della stagione, il Milan si trova ad affrontare un momento di incertezza che potrebbe definire il suo futuro a breve termine. La sconfitta subita contro l’Atalanta non solo ha allontanato i rossoneri dalla vetta della Serie A, lasciandoli a meno 12 punti dalla testa, ma sta anche mettendo in dubbio le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League.

In questo contesto, si accende un dibattito sulla guida tecnica della squadra: Paulo Fonseca si trova sul filo del rasoio, mentre l’ombra di altri due allenatori è sullo sfondo.

La posizione di Fonseca

Nonostante la tensione e le crescenti voci, sembra che Fonseca abbia ancora il sostegno della dirigenza del Milan. Tuttavia, è palpabile la pressione che grava sulle sue spalle: per mantenere la fiducia necessita di risultati immediati.

Come evitare l’esonero

Il ciclo di incontri decisivi in programma per la squadra rossonera comprende gli scontri con Genoa, Hellas Verona, Roma in Serie A e la sfida di Champions League contro la Stella Rossa e si prospetta come il banco di prova definitivo. Questi impegni rappresentano l’opportunità per Fonseca di risollevare le sorti del Milan, puntando a un fondamentale quarto posto in campionato e alla qualificazione agli ottavi di Champions evitando i playoff.

Massimiliano Allegri

In pole per la sostituzione

Nello scenario in cui Fonseca non dovesse riuscire a invertire la rotta, il nome di Massimiliano Allegri si fa sempre più concreto: è quanto riporta Calciomercato.it. L’ex tecnico della Juventus si staglia all’orizzonte come candidato ideale per prendere le redini del club rossonero in caso di necessità. La sua esperienza e i successi passati fanno di lui un’opzione allettante per la dirigenza milanista, pronta a valutare un cambio alla guida tecnica per rilanciare le ambizioni del club.

L’alternativa

Oltre alla pista che porta a Allegri, emergono altri nomi per la successione sulla panchina milanista. Tra questi, spicca quello di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund. La sua candidatura pare essere stata favorita anche dall’endorsement di Zlatan Ibrahimovic. Terzic rappresenterebbe una soluzione differente, forse meno legata al passato glorioso del club ma sicuramente interessante per le sue recenti esperienze internazionali.

