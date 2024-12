I rossoneri erano ben consci dell’importanza del match di ieri e avevano anche approcciato bene la gara: alla fine però è arrivata una sconfitta dolorosa.

Nella cornice di una partita cruciale per il Milan, le speranze di conquistare lo Scudetto hanno subìto un duro colpo in seguito alla sconfitta contro l’Atalanta, lasciando i rossoneri a distanza considerevole dalla vetta della classifica, attualmente occupata proprio dai bergamaschi con il Napoli che insegue a breve distanza.

La sconfitta ha suscitato ampie riflessioni e discussioni circa le responsabilità e le dinamiche che hanno portato a questo risultato deludente per il club milanese.

I motivi della sconfitta

La chiara mancanza di attenzione sui calci da fermo, non è una novità, purtroppo, ha facilitato le cose all’Atalanta che ha segnato così due gol, evidenziando la carenza di concentrazione dei rossoneri. La sostituzione obbligata di Pulisic nel primo tempo per infortunio, inoltre, ha finito per avere grosso impatto sull’intensità del gioco del Milan, che da quel momento ha perso il suo slancio.

Le polemiche

Paulo Fonseca non ha nascosto la sua frustrazione nel post-partita, dirigendo forti critiche verso l’arbitraggio di La Penna. Le accuse del tecnico versano su una presunta mancata equità nell’arbitraggio, segnalando che il primo gol dell’Atalanta è viziato da un fallo non fischiato che doveva portare all’annullamento e lamentando una generale mancanza di rispetto nei confronti del Milan da parte degli arbitri in questa stagione.

Alvaro Morata

Atteggiamento deprecabile

Ad un certo punto della partita, il pareggio sembrava essere l’obiettivo minimo che il Milan stava cercando di assicurarsi, eppure la strategia di conservazione del risultato ha condotto a un’amara sconfitta. Questo, secondo il Corriere della Sera, è il peccato mortale della squadra di Fonseca: l’essersi accontentati del pareggio in una fase piuttosto lunga della partita.

Leggi l’articolo completo Atalanta-Milan: il peccato mortale dei rossoneri è stato uno solo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG