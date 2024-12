I rossoneri vedono allontanarsi forse definitivamente i sogni di un trionfo in Serie A dopo la batosta di ieri sera a Bergamo.

La sconfitta del Milan contro l’Atalanta per 2-1 ha acceso i riflettori sulle critiche e sulle analisi riguardanti la gestione della squadra da parte dell’allenatore Paulo Fonseca. La situazione attuale vede i rossoneri quasi del tutto esclusi dalla lotta per lo Scudetto, con un distacco di dodici punti dalla Dea, che occupa ora la vetta della classifica in Serie A in attesa del match del Napoli.

Tale scenario ha spinto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, a esprimere un giudizio estremamente severo sulle scelte tecniche e tattiche dell’allenatore portoghese.

L’accusa

Ravezzani non ha usato mezzi termini per descrivere il modo in cui il Milan è stato sconfitto dall’Atalanta, definendo la prestazione “umiliante” e sottolineando come la squadra sia stata “soverchiata” dall’avversario. La critica principale è stata rivolta alla strategia di gioco adottata da Fonseca, che non ha ritenuto di inserire Chukwueze in sostituzione di Pulisic, optando invece per Loftus-Cheek, descritto come “un giocatore anonimo“. Questa scelta ha portato Ravezzani a mettere in discussione non solo la capacità di Fonseca di trasmettere il “gioco promesso“, ma anche le decisioni prese a livello dirigenziale, inclusa la fiducia riposta in Ibrahimovic.

Le conseguenze della sconfitta

Al di là della critica immediata alla prestazione singola, Ravezzani ha evidenziato le implicazioni a lungo termine di questo momento negativo per il Milan. Con un divario che si allarga dalla zona Champions League, egli sottolinea l’importanza cruciale di qualificarvisi per evitare la necessità di vendere giocatori chiave nel prossimo futuro.

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic

Riflessioni sul futuro

La posizione di Ravezzani non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Con un interrogativo aperto sulla capacità di Fonseca di portare il Milan almeno al quarto posto, indispensabile per l’accesso alla Champions League, il direttore di TeleLombardia appare scettico. Il giornalista ritiene che il tecnico debba essere sollevato dall’incarico prima che sia troppo tardi.

Come stanno le cose

In questo preciso momento il club rossonero non sta valutando in nessun modo un cambio di allenatore: tra l’altro i tempi tecnici sarebbero alquanto ristretti per via della gara, comunque importante, di mercoledì contro la Stella Rossa.

Leggi l’articolo completo Atalanta-Milan è il fallimento di Fonseca: ecco cosa filtra sul suo esonero, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG