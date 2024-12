L’attaccante belga è stato l’autore del primo gol della gara di ieri contro i rossoneri, quello che sta facendo discutere ancora oggi.

In una serata dove il calcio ha parlato chiaro, l’Atalanta ha conquistato una vittoria cruciale per 2-1 contro il Milan, portandosi, almeno per una notte, in testa alla classifica della Serie A.

Al centro di questo successo c’è Charles De Ketelaere, attaccante nerazzurro, che contro il suo ex club ha non solo segnato il gol decisivo ma ha anche condiviso riflessioni profonde sul suo percorso e sul valore aggiunto che porta alla sua squadra.

Vittoria significativa

La vittoria dell’Atalanta è stata resa ancor più dolce dal contributo di De Ketelaere, il cui gol ha avuto un peso importante nel definire l’esito del match. L’attaccante ai microfoni di Sky Sport ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, in particolare contro una squadra forte come il Milan.

Gol tra le polemiche

Nel dettaglio del gol, De Ketelaere ha affrontato anche le proteste per un presunto fallo commesso nei confronti di Theo Hernandez. L’attaccante atalantino ha chiarito di aver giocato la palla in maniera naturale, rifiutando l’idea che ci fosse qualcosa di irregolare nella sua azione.

Charles De Ketelaere

La scelta sulla posizione in campo

Il belga ha poi gettato luce su come adattarsi in campo sia fondamentale. La sua capacità di variare la posizione, andando più largo quando necessario per creare spazio, evidenzia un giocatore che non solo comprende il gioco ma sa anche come adattarsi per massimizzare l’efficacia sul campo.

Il flop al Milan e la rinascita a Bergamo

Infine, l’attaccante belga ha riflettuto sui motivi alla base del suo migliorato rendimento con l’Atalanta: “Sono diverse cose. Tutti pensano sia solo una ma non è così. Il primo è perché ero da un anno di più in Italia ma anche il modo di giocare: sto più alto e gioco più libero, mi sento più importante durante la partita”. Il Milan lo schierava in una posizione sbagliata e gli dava compiti che non poteva eseguire?

