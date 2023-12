Atalanta-Milan, la gara di domani sarà inevitabilmente quella di Charles De Ketelaere: spunta il retroscena a Milanello

La gara di domani tra Atalanta e Milan sarà inevitabilmente quella di Charles De Ketelaere, ex rossonero arrivato in prestito in estate con diritto di riscatto.

Come riferito da Tuttosport, che riporta un curioso retroscena, a Milanello hanno tutti paura del più classico dei gol dell’ex. Charles ha il dente avvelenato.

