Krunic-Milan, la cessione del bosniaco finanzierà parte del mercato di gennaio: Furlani in attesa dell’offerta del Fenerbahce

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Rade Krunic è la cessione designato dal calciomercato Milan nella sessione di gennaio.

La partenza del centrocampista bosniaco finanzierà in parte le operazioni invernali, in particolare quella relativa all’attaccante (David e Guirassy i due nomi ora in pole). Furlani è in attesa dell’offerta ufficiale del Fenerbahce che dovrà essere superiore ai 5 milioni proposti in estate: diciamo 6-7 anche se il Milan spera in qualcosa di più. Krunic dal canto suo ha già l’accordo per un triennale da 3 milioni di euro netti, il doppio di quanto percepisce in rossonero.

