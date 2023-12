Atalanta Milan, Leao sarà il game changer? Come gioca il portoghese da subentrante: gli ultimi match

Con molte probabilità il rossonero Leao verrà convocato per il prossimo match contro l’Atalanta e potrebbe giocare qualche minuto nel secondo tempo.

Quando il portoghese gioca da subentrante non è incisivo come al solito: nelle ultime quattro stagioni è entrato a gara in corso 20 volte andando a segno 3 gol e facendo 2 assist.

