Atalanta-Milan, in vista della sfida di sabato a Bergamo Theo Hernandez partirà di nuovo al centro della difesa con Tomori

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il recupero di Simon Kjaer almeno per la panchina in vista della sfida di sabato tra Atalanta e Milan spalanca le porte della titolarità al centro della difesa di nuovo a Theo Hernandez.

Proprio come contro il Frosinone infatti, il francese farà coppia con Tomori davanti a Maignan con Florenzi terzino sinistro e Calabria a destra.

