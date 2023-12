Bennacer orgoglioso della sua scelta di giocare per l’Algeria: «Non avrò mai il rimorso». Le parole del centrocampista rossonero

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Roots, nuovo format rossonero, della scelta di giocare per l’Algeria. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«Una scelta che ho fatto molto giovane, non volevo aspettare e volevo giocare per uno di questi due paesi: Marocco di mio padre o Algeria di mia madre. Il cuore è per tutti e due. Ho imparato a conoscere di più l’Algeria, un paese molto particolare: il calcio nel paese gestisce tanto problemi, quando va bene il paese è contento. Non avrò mai il rimorso per aver scelto l’Algeria, sono molto molto orgoglioso».

