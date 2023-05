Le parole di Luis Muriel, attaccante colombiano dell’Atalanta, sul suo futuro con la maglia nerazzurra. I dettagli

Luis Muriel ha parlato a L’Eco di Bergamo del suo futuro con Atalanta.

LE PAROLE – «Sicuramente chiuderei la carriera qui. In tanti mi fermano per strada e me lo chiedono: rispondo che lo farei più che volentieri. Bergamo piace a me e a mia moglie e non ho dubbi: potrei rimanere anche a vita. Ho sempre sentito grande fiducia: a Bergamo mi sento benvoluto, la gente mi dà allegria. Poi è normale sentire qualche lamento, visto che non mi sono espresso al meglio, ma non posso pensarci troppo. Mi sento nel pieno della carriera, ho una certa maturità, come uomo e come calciatore, e in campo so gestirmi meglio e prendere decisioni migliori: ho 32 anni ma mi sento più giovane di quando ne avevo 25. Posto ancora dare tanto, perché certe doti non spariscono da un momento all’altro. E voglio mostrarlo a tutti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG