Ecco la conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la gara contro il Napoli.

SULLA PARTITA – «Rammarico. Abbiamo fatto un primo tempo dove il Napoli ha giocato meglio. Perdevamo molte palle nel primo tempo, anche se nella ripresa siamo stati assai pericolosi. Eravamo molto a metà, con loro che sono partiti bene. Difendevamo male con gli esterni, poi nel secondo tempo abbiamo cambiato l’andamento della gara: abbiamo preso una piega giusta e c’erano anche le condizioni per poter fare bene. Questi goal non ci permettono di avere un punto un più: abbiamo bisogno di essere un po’ più continui, soprattutto nei ruoli, altrimenti facciamo fatica».

CONDIZIONI ZAPPACOSTA E KOLASINAC – «Davide ha riscontrato una distorsione alla caviglia, Kolasinac invece forse contusione: staremo a vedere se recupererà giovedì»

ESTERNI – «Per noi è un ruolo molto importante per la nostra squadra. Abbiamo tanti esterni, però serve alzare il livello perché, per esempio, il solo Ruggeri non basta».

GIOVANI – «Volevo farlo esordire Bonfanti. E’ un ragazzo che sta giocando molto nell’Under 23: ha fatto vedere buone cose. Questo è lo spirito dell’Atalanta soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile».

CARNESECCHI E MUSSO – «L’alternanza è stata di inizio stagione: non poteva essere altrimenti. Ha pagato bene sotto certi aspetti, ma nelle ultime domeniche ci sono stati due rigori molto simili. Non rimpiango niente e non poteva essere altrimenti, e se ad ogni errore del portiere bisogna creare panico non serve».

