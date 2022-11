Atalanta Napoli, Luis Muriel scatena la polemica social dopo il ko dei nerazzurri contro i partenopei: messaggio per Mariani

E’ un Luis Muriel infastidito quello sui social dopo Atalanta-Napoli, match discusso per via del triplice fischio finale anticipato del signor Mariani.

“Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare”. Questo il messaggio polemico del colombiano, che non ha gradito quanto accaduto.

