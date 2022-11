Bernd Reichart, CEO della Superlega, ha parlato del progetto e dei problemi del calcio europeo: le dichiarazioni

Bernd Reichart, nuovo CEO dietro la Superlega, è stato intervistato dai microfoni di AS.

LE PAROLE – «Al giorno d’oggi la priorità deve essere avere partite migliori, e non avere sempre di più. Non si può mettere a rischio la salute dei calciatori. Il nuovo format scelto dalla Champions League non mi sembra che tenga conto di questo. Inoltre i ragazzi più giovani guardano soltanto una ventina di secondi delle partite su TikTok, bisogna lavorare al fine di migliorare la situazione».

