Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Nosotti ha parlato di Charles De Ketelaere del Milan. Ecco le sue parole:

«Secondo me è da aspettare. Il suo può essere un ritardo di comprensione del lavoro del gruppo, del campionato… Deve essere trovata la giusta posizione perché nel Milan in tanti si buttano nello spazio. È un finalizzatore, un giocatore da ultimo passaggio. Non lo vedrei in una zona più bassa. Bisogna aspettarlo, l’abbiamo visto al Bruges..»

