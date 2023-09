Caleb Okoli, difensore del Frosinone, ha parlato dei metodi di allenamento e gestione di Gasperini all’Atalanta

Caleb Okoli ha parlato di Gasperini nella conferenza stampa di presentazione al Frosinone.

PAROLE – «Riguardo l’Atalanta e Maehle penso che ad un certo livello ci sono degli obiettivi importanti. Per me è stato frainteso che il mister fa lavorare tanto i calciatori e pretende tanto da tutti. Fuori campo lascia vivere ma pretende tanto quando si entra nel centro sportivo. Differenze con Di Francesco? Ci sono perché a Bergamo ero abituato con la difesa a tre o a cinque, qui lavoriamo più a quattro. Dal primo giorno mi ha fatto vedere i suoi concetti. Ho già giocato in passato a quattro, sto solo ripassando i concetti e mi sto trovando bene».

