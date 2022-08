L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a 360 gradi del mercato della Dea.

Luca Percassi chiarisce diverse questioni riguardanti il mercato dell’Atalanta. “Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni, finché non si finalizzano non si possono annunciare, qualcosa nelle prossime ore dovrebbe succedere. Se accadrà qualcosa su Pinamonti? No, è un bel giocatore, ma l’Atalanta ha già tanti attaccanti.Vediamo cosa succederà, ma bisogna sempre tenere in considerazione la profondità della rosa“.

Luis Muriel

“Per me Muriel e Zapata rimarranno all’Atalanta, l’Atalanta vuole rinforzarsi, come sempre è giusto che ascolti le offerte che possono arrivare, ma riteniamo questi due giocatori fondamentali. Ilicic è un giocatore che per l’Atalanta ha fatto tantissimo, ha ricevuto tantissimo ma a volte le storie possono finire, con grande franchezza, forse si è capito che era arrivato il momento di intraprendere strade diverse nel rispetto delle storie e dei rapporti, questa è la situazione. Josip è un ragazzo a cui vogliamo un gran bene“.

