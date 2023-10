Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima dell’inizio del match contro lo Sturm Graz

PAROLE – «L’Atalanta nella sua storia non si è mai permessa di essere presuntuosa e neanche oggi. Ci aspetta una partita difficile, loro sono primi nel loro campionato. Fare punti è sempre molto complesso. Sappiamo che quello che ci meritiamo ce lo conquistiamo partita dopo partita. Prima la salvezza, poi cercare di far bene e conquistare ogni punto meritandocelo. Ederson? Un percorso in crescendo. Un ragazzo straordinario, dentro e fuori dal campo. Le sue prestazioni parlano per lui: siamo contenti di quello che sta facendo, la società ha fatto un grande investimento e bisogna avere pazienza: già l’anno scorso ha fatto bene, ma quest’anno ancora di più. Bakker? Magari sta avendo più difficoltà del previsto, ma nel suo ruolo sta crescendo un ragazzo del nostro vivaio come Ruggeri. Sono scelte del mister, vedremo nelle prossime partite e ne abbiamo tante in programma».

