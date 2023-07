Le parole dell’AD dell’Atalanta Luca Percassi sul calciomercato nerazzurro: senza non citare Hojlund, Scalvini e Koopmeiners

Oggi ai microfoni di Sky Sport, l’Amministratore Delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato del calciomercato estivo dei nerazzurri.

CALCIOMERCATO – «Scalvini, Koopmeiners e Hojlund? Vogliamo tenerceli. Siamo consapevoli del calciomercato, ma vogliamo rinforzare la squadra. Vogliamo avere qui giocatori contenti di essere protagonisti all’Atalanta».

UNDER 23 – «Siamo in attesa dell’ok definitivo. Per noi rappresenta un grande investimento, l’ennesimo relativo al settore giovanile. È un progetto che ci piace molto, ci permetterà di far giocare ancora di più i nostri ragazzi: sarà un grande step».

GASPERINI – «La conferma di Gasperini è un grandissimo punto di partenza. Ad oggi la squadra è stata completata con dei nuovi arrivi. La rosa è numericamente completa, ma il mercato è molto lungo. Concordo con il tecnico quando parla di tempistiche, ma vogliamo comunque migliorarci: l’Europa per noi è importante. Gasp è sempre stato bravo, non ha mai fatto nomi. Si parla di ruoli, ma non ha mai chiesto nessuno di specifico. C’è sinergia e confronto».

