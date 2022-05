Proposta dell’Atalanta che offre Gollini per aver il cartellino di Kouamé di ritorno alla Fiorentina dal prestito in Belgio.

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé di ritorno dal prestito dell’Anderlecht dove è riuscito a segnare oltre 10 reti tra campionato e coppa nazionale, l’Atalanta ci pensa. La punta di ritorno dal Belgio sarebbe propensa all’avventura a Bergamo. Il classe 1997 ha un valore di circa 10 milioni di euro ed è inserito in lista di vendita dalla società viola.

L’Atalanta vuole approfittare del sicuro addio di Dragowski dalla Fiorentina, per offrire Pierluigi Gollini classe 1995 di ritorno dall’esperienza poco proficua nel Tottenham di Antonio Conte. La valutazione del giocatore è totalmente simile, con il portiere che ritroverebbe una piazza dove poter giocare titolare e addirittura in Europa grazie alla settima piazza conquistata dalla squadra viola che vale l’accesso in Conference League.

