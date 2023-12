Ademola Lookman è stato il match winner della sfida contro il Lecce ma ora mancherà per partecipare alla Coppa d’Africa: quanto mancherà all’Atalanta

É stato proprio lui, Lookman, dopo avere risolto Atalanta-Lecce con un velenoso e preciso diagonale da fuori area, a dichiararsi sicuro che i suoi compagni sapranno supplire alla sua assenza. La Coppa d’Africa chiama e il nigeriano si presenterà con l’energia e il morale giusto. Ma quanto peserà il vuoto che lascerà in attacco? Ovviamente andrà misurato nel mese di gennaio.

A oggi, sul piano puramente numerico, Ademola è il miglior bomber di Gasperini e tutte le sue 7 reti sono arrivate in campionato. Scamacca ne ha riservata una delle 6 fatte all’Europa, Muriel va molto meglio fuori dall’Italia, Ederson si è un po’ fermato e De Ketelaere è a quota 2 in A e altrettante in Europa League. Tocca insomma un po’ a tutti fare qualcosa di più, la batteria di attaccanti o centrocampisti offensivi è comunque di prim’ordine.

