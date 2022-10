Al Gewiss Stadium, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta-Sassuolo nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Atalanta Sassuolo MOVIOLA

E’ COMINCIATA ATALANTA-SASSUOLO

3′ OCCASIONE ATALANTA. Cross di Muriel dalla sinistra colpo di testa di Pasalic, ma la difesa intercetta.

7′ SASSUOLO PERICOLOSO. Kryriakopoulos ha la meglio di Soppy, ma la sua conclusione finisce a lato.

13′ L’Atalanta continua a spingere sulle fasce.

14′ OCCASIONE ATALANTA. Palla di Lookman per Pasalic che si trova davanti a Consigli, ma l’ex portiere nerazzurro para senza problemi.

15′ Giallo per Scalvini

18′ MAEHLE! Tiro del danese, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.

21′ Ammonito Kryriakopoulos

24′ Cartellino giallo per Pinamonti.

29′ Ammonizione per Thorstvedt.

32′ RIGORE NEGATO ALL’ATALANTA. Contatto tra Erlic e Lookman, ma l’arbitro giudica regolare l’intervento.

38′ OCCASIONE SASSUOLO. Thorstvedt tenta il tiro, ma Demiral devia il pallone in angolo.

40′ GOAL SASSUOLO 0-1! Cross in mezzo di D’Andrea, tiro al volo di Thorstvedt e palla in rete.

DUE MINUTI DI RECUPERO

46′ PAREGGIO DELL’ATALANTA: Traversone di Koopmeiners per Soppy che passa la palla a Pasalic in mezzo e mette in rete il pareggio.

46′ VANTAGGIO DELL’ATALANTA. Passaggio di Soppy per Ademola Lookman che prima manda a sedere Erlic e poi mette in rete il pallone 2-1.

55′ CAMBIO PER IL SASSUOLO. Fuori D’Andrea, dentro Berardi.

62′ TRAVERSA DEL SASSUOLO. Berardi dalla destra fa partire un tiro da fuori che fa tremare la traversa.

63′ CAMBI PER IL SASSUOLO. Dentro Traore e Henrique, fuori Thorstvedt e Kyriakopoulos.

64′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Fuori Pasalic, dentro Ederson.

68′ CAMBI PER L’ATALANTA. Dentro Boga e Hojlund, fuori Muriel e Lookman.

72′ DE ROON. Tiro dalla distanza dell’olandese: palla fuori.

78′ CAMBIO PER IL SASSUOLO. Fuori Berardi per infortunio, dentro Alvarez.

80′ OCCASIONE ATALANTA. Hojlund ruba palla all’avversario, ma il suo tiro viene parato da Consigli.

81′ CAMBI PER L’ATALANTA. Fuori Maehle e Soppy, dentro Ruggeri e Zortea.

82′ Ammonito Ferrari.

88′ OCCASIONE ATALANTA. Boga riparte e da la palla a Ruggeri che calcia, ma la palla va fuori.

4 MINUTI DI RECUPERO.

E’ FINITA: ATALANTA-SASSUOLO 2-1

Atalanta Sassuolo 2-1 (Thorstvedt, Pasalic, Lookman)

