Atalanta, Scamacca: «Carico per questa avventura: ambiziosi, ma…». Le parole dell’attaccante dopo la vittoria contro il Monza

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca, accostato anche al Milan, ha rilasciato dopo la doppietta siglata contro il Monza

LE PAROLE – «Sono carico per questa avventura con l’Atalanta: essere ambiziosi, ma con i piedi ben piantati per terra. Zapata Lui qua ha fatto la storia, ma penso ad aiutare la squadra e ripagare i tifosi. Ci vorrà del tempo prima di essere al top della condizione, sto migliorando anche per questo. Nazionale? Tempo al tempo, considerando che vengo da un brutto infortunio».

