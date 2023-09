Lazio, Sarri: «Kamada Contento di lui, ecco cosa sta facendo!». Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria contro il Napoli

Intervenuto a DAZN dopo Napoli-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato di Daichi Kamada, ex obiettivo del Milan, diventato poi giocatore della Lazio, a segno nel match. Ecco le sue dichiarazioni:

KAMADA – Kamada Come tutti ha sofferto i primi 15 minuti, poi ha fatto bene. Sto cercando di farlo crescere gradualmente non portandolo al limite. Per la Nazionale non lo avremo a disposizione, ma sono contento. Io spero sia quella di stasera, poi sarà il tempo a dircelo. Sappiamo di essere vulnerabili da questo punto di vista

