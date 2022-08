Il club bergamasco si è assicurato un nuovo centravanti costato 17 milioni.

L’attaccante tanto richiesto anche pubblicamente da Gian Piero Gasperini alla fine è arrivato: si tratta di Rasmus Hojlund ex punta dello Sturm Graz. Ecco le sue prime parole ai canali ufficiali dell’Atalanta: “Sono contento di essere in un grande club come l’Atalanta. Speriamo di qualificarci ancora all’Europa. Mi piace lo stile di gioco della squadra, ci sono molti buoni giocatori cresciuti nel vivaio o passati di qui“.

Gewiss Stadium

“Voglio che questa squadra abbia successo e dare il mio contributo: sono veloce, potente e mancino, spero di segnare tanto. Sono un ragazzo positivo e determinato, per questo ho deciso di venire qui. I tifosi sono molto carini, la società pure, la città l’ho visitata venerdì ed è bella. Forza Atalanta!”.

