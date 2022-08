Il general manager della Roma Tiago Pinto ha elogiato le qualità di Josè Mourinho respingendo i discorsi legati allo Scudetto.

DAZN ha intervistato Tiago Pinto a pochi minuti dalla gara poi pareggiata con la Juventus. “Quando abbiamo preso Mourinho sapevamo quello che stavamo prendendo, è ambizioso ed è il leader del progetto. Siamo qui per migliorare ogni giorno ma non dobbiamo avere paura di dire che siamo ancora lontani dalle squadre che negli ultimi anni hanno lavorato per essere da scudetto“.

Andrea Belotti

“La nostra preoccupazione è diventare più forti, più capaci di vincere le partite e con Mourinho siamo sulla strada giusta. Ma è ancora presto per parlare di scudetto. Belotti? Oggi siamo concentrati sulla partita, negli ultimi mesi abbiamo sempre dato le risposte giuste quando la squadra aveva bisogno”.

