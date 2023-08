De Roon lascerà l’Atalanta Spunta una nuova possibile destinazione in Serie A per il centrocampista: i dettagli

Il centrocampo del Milan è in continua evoluzione. I rossoneri potrebbero perdere Rade Krunic, ma l’assalto al suo sostituto è già pronto.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, il nuovo profilo è quello di Martin De Roon dell’Atalanta. Non è l’identikit dell’acquisto di Furlani e Moncada: ha 32 anni ed è in scadenza nel 2024, ma allo stesso tempo ha costi accessibili e ha esperienza, in Italia e in Europa.

