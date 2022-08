Queste le parole di Duvan Zapata, nella vittoria dell’Atalanta contro la Sampdoria fuori casa in Liguria. Le sue parole.

Ecco le parole di Duvan Zapata dopo la partita vinta in trasferta dalla sua Atalanta contro la Sampdoria per 2-0, ecco le parole a Dazn: “Vincere è sempre importante, siamo partiti col piede giusto e non è stato facile. Ad inizio campionato non è mai semplice, ma abbiamo vinto con lo spirito giusto. La stagione scorsa non l’abbiamo finita ad alto livello, ora abbiamo voltato pagina e vogliamo migliorare piano piano.“

Duvan Zapata Atalanta

Aggiunge il forte attaccante colombiano: “Lo spirito è quello giusto per fare una buona stagione. Forma? Mi mancano ancora dei minuti, ma mi sentirò meglio. Oggi ho trovato alcuni spazi per mettere in mostra le mie qualità, in altri ho fatto più fatica. Obiettivi? La squadra è importante, avere un buon rapporto con i nuovi arrivati.“

